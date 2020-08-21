Заместитель главного санитарного врача Башкирии рассказала, будет ли вторая волна коронавируса в республике

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На днях пресс-центр «Комсомольской правды-Уфа» посетила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина. В эксклюзивном интервью она рассказала о том, ожидают ли специалисты вторую волну заболеваемости коронавирусом в республике.

Для начала замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии подчеркнула, что термин «вторая волна» действительно существует и вообще, для инфекционных заболеваний цикличность - не редкость.

- Если построить график заболеваемости коронавирусом в регионе, то получается «волна». Мы ее прошли, наверное, в мае-июне. Насчет второй волны, делать прогнозы – дело неблагодарное. Во-первых, инфекция новая. Если брать по аналогии с другими респираторными инфекциями, которые передаются как ОРВИ или тот же грипп, то это сезонные заболевания. И у них волнообразное течение. Хотелось бы отметить, что коронавирус у нас не ушел. Сейчас коэффициент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у нас единица. Когда он снизится, зависит от нас самих, - завила Галина Пермина.