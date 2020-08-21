Коронавирусом в Башкирии заразилось еще 34 человека

В Башкирии еще 33 человека заразились коронавирусом

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом обновил статистику в Башкирии. По состоянию на 21 августа в республике зарегистрировано 7469 случаев COVID-19. Прирост за сутки составил 34 человека.

По выздоровлению с учета снято еще 28 жителей, ранее бывших носителями инфекции. Общее число вылечившихся на данный момент составляет 6725 человек.

Новых летальных исходов от ковида не зафиксировано. Показатель смертности остается на отметке в 27 случаев.