На трассе в Башкирии водитель «пятерки» протаранил ЗИЛ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Давлекановском районе Башкирии водитель на «пятерке» врезался в попутный грузовик ЗИЛ. После столкновения у первого авто смяло всю переднюю часть. Инцидент произошел на 10 километре автодороги Давлекано-Буздяк.

За рулем легковушки находился 37-летний местный житель, ЗИЛом управлял мужчина того же возраста. После аварии водителя ВАЗ-2105 госпитализировали с различными травмами в ближайшую больницу.

фото: ГИБДД РБ

«Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП», – отметили в Госавтоинспекции.

20 августа в Башкирии было зафиксировано 12 аварий, в которых 12 человек пострадали.