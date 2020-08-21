На пруду в Башкирии во время рыбалки утонул мужчина

Тело погибшего передано правоохранителям
20 августа в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии произошла трагедия на воде – в местном пруду во время рыбалки утонул 44-летний мужчина. Об инциденте сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.
Тело погибшего из воды вытащили сельчане. Они передали его правоохранительным органам.
В аварийном ведомстве напомнили об основных правилах безопасности при походе на рыбалку:
– перед выходом предупредить родных о своих планах;
– взять аптечку, фонарь, заряженный телефон;
– надеть спасательный жилет;
– осмотреть место ловли;
– избегать обрывистых и подмытых берегов рек.