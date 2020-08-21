На пруду в Башкирии во время рыбалки утонул мужчина

Тело погибшего передано правоохранителям

20 августа в селе Толбазы Аургазинского района Башкирии произошла трагедия на воде – в местном пруду во время рыбалки утонул 44-летний мужчина. Об инциденте сообщили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям.

Тело погибшего из воды вытащили сельчане. Они передали его правоохранительным органам.

В аварийном ведомстве напомнили об основных правилах безопасности при походе на рыбалку:

– перед выходом предупредить родных о своих планах;

– взять аптечку, фонарь, заряженный телефон;

– надеть спасательный жилет;

– осмотреть место ловли;

– избегать обрывистых и подмытых берегов рек.