С 1 сентября пособия по безработице в Уфе вернутся к докоронавирусному уровню

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Центр занятости населения Уфы объявил об изменениях размеров пособия по безработице, которые вступят в силу 1 сентября. Если коротко – все надбавки и выплаты по поддержке безработного населения в условиях пандемии коронавируса будут прекращены.

– размер минимального пособия составит 1725 рублей в месяц (в мае-августе было 5175);

– доплата к пособию в размере 3 тысяч рублей за каждого несовершеннолетнего ребенка (выплачивалась в июне-августе) прекратится;

– отменяется фиксированный максимальный размер пособия (13 949 рублей выплачивались в апреле-августе) для граждан, уволенных и признанных безработными с 1 марта 2020 года. Размер пособия будет определяться в зависимости от наличия недель трудовых отношений за 12 месяцев до обращения в центр занятости и среднего заработка за последние три месяца.

– не позднее 1 октября уменьшится размер пособия по безработице индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 марта 2020 года и признанным безработными – с 13 949 до 1 725 рублей в месяц.