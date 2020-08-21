Радий Хабиров показал, сколько денег заработал за 2019 год

Доход руководителя республики вырос на 3 млн рублей по сравнению с предыдущим годом Фото: Рустем АХУНОВ

Согласно обнародованной декларации за 2019 год, доход главы Башкирии Радия Хабирова составил 7 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом его заработок вырос на 3 млн рублей.

В собственности у руководителя республики есть земельный участок на 913 кв.м., жилой дом в 82,5 кв.м., а также гараж – 18,9 кв.м. В пользовании у Хабирова и его супруги значатся квартира (79,9 кв.м.) и государственная дача (557,5 кв.м.).

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова задекларировала доход в размере 905 тысяч рублей (в прошлом году – 242,5 тысяч рублей). В собственности у нее две квартиры на 52,4 кв.м. и 140,8 кв.м.