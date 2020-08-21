МВД Башкирии опубликовало ориентировку на Артема Мазова, его ищет уголовный розыск

фото с ориентировки МВД

МВД Башкирии вновь опубликовало ориентировку на уфимца Артема Мазова, который в октябре 2019 года после ссоры с женой пропал с двумя малолетними сыновьями. Спустя несколько месяцев, в июне текущего года, тела мальчиков были обнаружены в реках Белой и Уфе. Их 38-летнего отца – живым или мертвым – найти все еще не удалось. По одной из версий, именно он причастен к смерти детей.

«Управлением уголовного розыска […] продолжаются розыскные мероприятия по установлению местонахождения Мазова Артема», – сообщили в МВД.

В ведомстве напомнили о приметах мужчины: на вид – 35 лет, рост – 186 см, худощавое телосложение, серые глаза. Последний раз был одет в черную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Мазова, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (347) 279-33-85, 279- 33-78, дежурная часть МВД по РБ 279- 39-02, или 02 (102 – с мобильного).