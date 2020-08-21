Динар Гильмутдинов предупредил о «широкомасштабных» проверках водителей

ГИБДД проводят рейды совместно с другими ведомствами

Начальник башкирской ГИБДД Динар Гильмутдинов предупредил водителей о «широкомасштабных» проверках на дорогах республики. Мероприятия направлены на профилактику нарушений правил дорожного движения.

«Проходят широкомасштабные мероприятия по проверке водителеи транспортных средств. Будьте внимательны и аккуратны! Безопасных всем дорог и хорошего настроения!», – написал Гильмутдинов 20 августа на своих страницах в соцсетях.

Он добавил, что рейды проходят совместно с другими ведомствами – Гостехнадзором, Минэкологией, Ространснадзором и судебными приставами.