Нет новостей уже две недели: в Башкирии разыскивают пропавшего 46-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии родные и друзья 46-летнего жителя Благовещенска Александра Козлова бьют тревогу: уже почти две недели мужчина пропал без вести и не выходит на связь. В последний раз мужчину видели 7 августа, когда он вышел из своего дома. С тех пор телефон отключен, и никто из знакомых не знает, где Александр может находиться.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, русые волосы с сединой, голубые глаза.

Был одет: серый спортивный костюм с красными полосками, серые кроссовки, белая кепка.

Если вам что-то известно о местонахождении 46-летнего мужчины, просьба немедленно сообщить в полицию или волонтерам-поисковикам «Лиза Алерт» по номеру 8(800)700-54-52.