В Уфе скандально знаменитую блогершу обвинили в обмане своих спонсоров

Фото: Инстаграм-аккаунт Гузель Шарафутдиновой

В Уфе знаменитая блогерша Гузель Шарафутдинова снова оказалась в центре громкого скандала. Как сообщает телеканал «Рен-ТВ», Гузель объявила среди своих подписчиков в «Инстаграме» розыгрыш дорогой иномарки – красного «Ягуара». Оплачивать стоимость предписывалось спонсорам: они должны были за 20 тысяч рублей разместить на странице блогерши свою рекламу, которая бы привела к ним тысячи новых подписчиков и благодарных клиентов. Розыгрыш действительно состоялся: одна из подписчиц получила свой вожделенный приз, а вот сами спонсоры теперь в голос уверяют, что их жестоко обманули.

- Как это было заявлено на самом деле. С розыгрышем автомобиля стоимостью 1 200 000. По факту, когда мы начали весь этот движняк, выяснилось, что машина была не за 1 200 000, а за 350 000 рублей, - не может прийти в себя от разочарования блогер Надежда Благодарная.

- Это конкретное мошенничество, надо человека наказать за это или найти компромиссное решение. К примеру, верните половину стоимости, - требует еще один недовольный спонсор Леонид Иви.

Правда, сама Гузель Шарафутдинова уверена: ее честное имя незаконно порочат, более того, женщина намерена поднимать теперь все свои связи, лишь бы наказать клеветников и злопыхателей.

Напомним, что с именем блогерши уже связан один скандал, когда весной, вернувшись с отдыха с семьей в Тайланде, женщина не отправилась на самоизоляцию из-за коронавируса, а отправилась навещать родственников и посещать магазины. В итоге суд приговорил Гузель Шарафутдинову к административному штрафу.