Одного из руководителей Роспотребнадзора Башкирии обокрали в уфимском магазине

В полиции возбудили уголовное дело по факту кражи

В продуктовом магазине в уфимской Черниковке обокрали одного из руководителей Роспотребнадзора Башкирии. Инцидент произошел вечером 19 августа.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, высокопоставленный сотрудник надзорного ведомства оставил в камере хранения супермаркета личные документы, ключи от квартиры и сотовый телефон.

Вернувшись за вещами после покупки, мужчина увидел, что ячейку опустошена. Спустя 15 минут он обратился в дежурную часть полиции. Правоохранители обследовали место преступления. Из улик они нашли только след от обуви, который мог принадлежать воришке. Следственный отдел возбудил уголовное дело по факту кражи.