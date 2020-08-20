Власти Башкирии утвердили даты празднования Уразы и Курбан-байрама в 2021 году

Правительство Башкирии утвердило даты мусульманских праздников

Власти Башкирии утвердили даты мусульманских праздников Уразы и Курбан-байрама в следующем году. Соответствующее постановление правительства подписал глава республики Радий Хабиров. Документ опубликован 20 августа на официальном портале правовой информации.

Нерабочими праздничными днями в 2021 году объявлены 13 мая, четверг (Ураза-байрам) и 20 июля, вторник (Курбан-байрам).

Напомним, в этом году жителей региона ждет еще один дополнительный выходной по случаю Дня Башкирии (11 октября). Поскольку праздник выпадает на воскресенье, нерабочим будет 12 октября.