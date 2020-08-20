На теле найденного в Башкирии пропавшего солдата-контрактника нашли рубленые раны

Тело молодого человека было найдено в реке Белая в Бурзянском районе.

Накануне стало известно, что в Башкирии нашли мертвым солдата-контрактника 20-летнего Ульфата А. Как ранее сообщала «КП – Уфа», тело молодого человека было найдено в реке Белая в Бурзянском районе.

Сейчас вскрылись новые подробности. Как сообщил собственный источник, на теле Ульфата присутствовали увечья.

- Он был обнаружен с рубленой раной височной области головы справа в реке Белая возле скалы «Антонова», в 4 км до деревни Кутаново, - пояснил собеседник.

Что случилось в тот роковой день и кто нанес травму молодому человеку, остается загадкой. В трагической смерти парня придется разбираться правоохранителям.

Напомним, что Ульфат 13 августа вернулся домой в отпуск. В этот же день он отправился с отцом к реке отдыхать в район пещеры Шульган-таш. Со слов папы, Ульфат спустился к реке, зашел в нее, а обратно не вышел. Поиски организовали неравнодушные сельчане. Контрактника искали несколько суток.