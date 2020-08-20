Издевавшаяся над детьми 22-летняя воспитательница из Уфы отделалась 8-тысячным штрафом

фото: СК

20 августа в уфимском суде вынесли приговор 22-летней воспитательнице приюта, которая издевалась над детьми и записывала это на видео. Девушка отделалась небольшим штрафом в восемь тысяч рублей. Ее судили по уголовной статье «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Напомним, инцидент произошел в мае текущего года. Молодая воспитательница снимала унизительные видео с участием детей, оскорбляла их, провоцировала драки между ними, а после выкладывала все в свой инстаграм. Во время съемки одной из маленьких воспитанниц она сказала: «сейчас я тебя снимаю, а в будущем тебя будут снимать».

«Кроме того, обвиняемая заклеила 9-летней воспитаннице рот скотчем, ударила ей по рукам линейкой, угрожала применением в отношении нее насилие, размахивая перед ней удлинителем, при этом, громко кричала на нее и нецензурно выражалась», – дополнили в СК.

на фото - та самая воспитательница // соцсети

Девушка впоследствии была уволена, а правоохранители после возбуждения уголовного дела начали расследование. Своего места – по собственному желанию – лишился и директор приюта. Следователи выяснили, что обвиняемую приняли на работу, несмотря на то, что у нее не было соответствующего образования. Минтруда СК внес представление об усилении контроля за социальными учреждениями и детскими домами.

Во время следствия и на суде обвиняемая признала вину в преступлении и раскаялась. Суд признал ее виновной и назначил штраф в размере 8 тысяч рублей.