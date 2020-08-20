БСК провела пресс-конференцию и показала разрешение на геологоразведку Куштау

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19 августа представители «Башкирской содовой компании» встретились на пресс-конференции с журналистами и показали разрешительные документы на геологическую разведку шихана Куштау. С прессой беседовали гендиректор БСК Эдуард Давыдов, его заместители и директор Сырьевой компании Александр Шкурко.

Среди продемонстрированных журналистам документов был договор аренды лесного участка, проект освоение массива и лесная декларация.

«Правовой режим этих лесов – защитные леса. На участке защитных лесов допускается проведение сплошных и выборочных рубок в целях выполнения геологоразведочных работ, – цитирует пресс-служба БСК начальника отдела арендных отношений и землепользования министерства лесного хозяйства Башкирии Эдуарда Талипова. – В лесном кодексе […] говорится, что на землях лесного фонда допускается создание объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, к которым относятся карьер и объекты, связанные с карьером».

По словам гендира компании Эдуарда Давыдова, изначально сырье Куштау считалось неподходящим для переработки. Чтобы исправить это, фирма начала модернизировать производство. «Выделены большие инвестиции на изменение известковых печей, чтобы они могли перерабатывать именно сырье месторождения Куштау». После модернизации известняк этого шихана стал пригодным для переработки.

В БСК заявили, что если процесс выработки компромиссного решения по проблеме Куштау затянется, компании придется сократить производство соды, чтобы продлить разработку действующего месторождения. При этом рабочие места руководство сырьевой фирмы сокращать пока не собирается. Это возможно только «в крайнем случае», отметил Давыдов.