Вынесен приговор жителю Башкирии, который до смерти забил мать троих детей

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Жителя Салаватского района Башкирии посадили на восемь лет за смерть матери троих детей. Как ранее сообщала «КП-Уфа», 32-летняя женщина была в гостях у 27-летнего знакомого. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт: мужчина набросился на гостью и избил ее руками и ногами. Пострадавшая впала в кому и скончалась в больнице города Аша Челябинской области.

«Желая избежать наказания, подсудимый длительное время не признавал свою причастность к преступлению, выдвигая различные версии, в том числе, о причастности его знакомой к нанесению потерпевшей телесных повреждений, которое в тот момент также находилось у него дома», – передали в СК Башкирии.

Когда потерпевшая скончалась, уголовное дело было передано из МВД в Следственный комитет. Совместно с полицейскими сыщики смогли опровергнуть версию обвиняемого. Он раскололся и во всем признался, написав явку с повинной. Мужчину на время следствия отпустили под домашний арест, однако он его нарушил, после чего его заключили под стражу.

Суд приговорил обвиняемого к 8 годам и 6 месяцам «строгача». В пользу матери погибшей с него также взыскали 1 млн рублей. На попечении у пожилой женщины остались трое внуков – два мальчика и девочка.