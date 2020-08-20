В Башкирии из-за церкви несколько человек попали в больницу с коронавирусом

После церковной службы несколько человек попали в больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стерлитамакский городской суд на 200 тысяч рублей оштрафовал религиозную организацию за проведение церковных служб в условиях пандемии коронавируса. Одно из мероприятий прошло 9 мая. После него несколько человек заразились COVID-19 и были госпитализированы.

Региональный Роспотребнадзор составил протокол о правонарушении 25 июня. Представитель религиозной организации проигнорировал приглашение в надзорное ведомство. На заседание он тоже не явился.

«Суд признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей», – сообщается на сайте суда.

Напомним, 12 апреля Роспотребнадзор Башкирии вынес предписание о недопущении массовых обрядов и церемоний различных конфессий в связи с распространением коронавируса.