Вице-премьер Башкирии Андрей Назаров придумал памятник к юбилею Сибая

фото: glavarb.ru

19 августа на 65-летие Сибая был открыт памятник трудовому подвигу горняков, шахтёров и строителей – основателей города. Автором идеи монумента, как утверждает пресс-служба главы Башкирии, стал первый вице-премьер республики Андрей Назаров.

Бронзовый памятник создал московский скульптор Вадим Кириллов. Монумент представляет собой стелу в виде шахтного подъемника. На его фоне – фигуры женщины-строителя и мужчины-горняка. Бетон и металл для стелы предоставили местные предприниматели.

На открытии памятника присутствовал руководитель региона Радий Хабиров. Он заявил, что мемориал – «это дань уважения людям, которые в тяжелые годы построили город».