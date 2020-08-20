В районе Башкирии с минимальным числом зараженных COVID-19 закрыли ЦРБ из-за роста больных с пневмонией

Бурзянская ЦРБ

В ЦРБ Бурзянского района Башкирии, где наблюдается минимальное в республике число зараженных коронавирусом, приостановлен плановый прием пациентов «в связи с увеличением количества больных внебольничными пневмониями». Об этом 18 августа на своей странице «ВКонтакте» сообщил глава района Газиз Манапов.

«Отменены все медосмотры до особого распоряжения. На период диагностики заболевших усилены противоэпидемические мероприятия. Прошу отнестись с пониманием ради вашего здоровья. Никто не отменял режим повышенной готовности. При стабилизации ситуации по внебольничной пневмонии поликлиника будет работать в штатном режиме», – написал Манапов.

По данным Минздрава на 19 августа с начала пандемии в Бурзянском районе было зарегистрировано всего два случая коронавируса – меньше чем в любом другом муниципалитете региона.