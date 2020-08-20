В Башкирии подтвердилось еще 33 случая коронавируса

В больницах Башкирии с коронавирусом лежат 82 человека

В Башкирии по состоянию на 11 часов утра 20 августа подтверждено 7435 случаев коронавирусной инфекции. Прирост за сутки составил 33 человека. Об этом сообщили в администрации главы республики.

По выздоровлению с учета за последние 24 часа было снято еще 69 человек (всего – 6656). Активными носителями COVID-19 на данный момент являются 752 жителя региона, 82 из них лежат в больницах и 670 переносят болезнь в легкой форме на самоизоляции.

Новых летальных случаев от коронавируса не зарегистрировано. Официально инфекция стала причиной смерти 27 жителей Башкирии.