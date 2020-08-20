Под Уфой легковушка столкнулась с грузовиком: один из водителей погиб

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Вечером 19 августа в деревне Бурцево Уфимского района Башкирии произошло смертельное ДТП.

По данным дорожной полиции, на улице Фермерской столкнулись Hyundai Sonata и грузовик Toyota Dyna. После удара второй автомобиль съехал на обочину и повалился на бок.

фото: ГИБДД РБ

Водитель легковушки – 43-летний житель села Шамонино – скончался на месте происшествия. Его тело из искореженной машины доставали сотрудники Госкомитета республики по ЧС. В ГИБДД добавили, что ранее мужчина был лишен водительских прав. В аварии также пострадал 29-летний пассажир из Toyota. Его госпитализировали. Водитель грузовика, 43-летний уфимец, рассказал полицейским свою версию произошедшего:

«Получил удар в левую сторону от Hyundai. Резко повернул в мою сторону, я даже не успел среагировать и затормозить. При ударе меня опрокинуло на обочину. Моего родственника увезли на скорой помощи с сотрясением головного мозга».

По факту ДТП сотрудники дорожной полиции начали расследование.