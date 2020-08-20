В Башкирии за 6 млрд рублей построят овощной склад на 100 тысяч тонн

За счет нового предприятия в республике появится 114 новых рабочих мест Фото: Михаил ФРОЛОВ

В башкирском городе Благовещенске появится оптово-распределительный центр для заготовки, хранения и реализации овощей на 100 тысяч тонн. Инвестор – компания «Времена года» – вложит порядка 6 млрд рублей. Соответствующее соглашение было подписано 19 августа на инвестсабантуе в Сибае.

Проект, как надеются власти республики, позволит насытить рынок Уфы и близлежащих территорий овощной продукцией местного производства. На предприятии будет создано 114 новых рабочих мест. Предполагаемая дата открытия – 2024 год.