Водителя, по вине которого погибли три человека в Уфе, арестовали

Фото: Областной УГИБДД

В Октябрьском районном суде избрали меру пресечения предполагаемому в массовом ДТП виновнику на Сочинской улице в Уфе.

«КП-Уфа» ранее передавала о том, как 13 августа произошла смертельная авария на Сочинской улице в Уфе. Всего на вместе происшествия скончались три человека, а подозреваемый в случившемся был пьян и без прав. В ДТП участвовали семь автомобилей.

В отношении водителя, который предположительно виновен в случившемся, возбуждено уголовное дело и предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц (п. «а, б» части 6 статьи 264 УК РФ).

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до октября 2020 года. Его взяли под стражу в зале суда.