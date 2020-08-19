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Экономика

В Башкирии на инвестфоруме подписали соглашения на сумму более 10 млрд рублей

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По словам главы Башкирии Радия Хабирова, сегодня, 19 августа, прошел Второй Зауральский инвестиционный форум. Провести его традиционно решили в Сибае. Об этом событии руководитель региона сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Многие наши гости побывали здесь впервые. В ходе плотной деловой программы за один день подписали 23 соглашения о намерениях, партнерстве и инвестировании на общую сумму свыше 10 млрд рублей в сфере стратегического планирования, экологии, развития городов и районов, сельского хозяйства, ЖКХ, туризма и т.д», – рассказал об итогах форума глава.

По информации Хабирова, на мероприятии также была достигнута договоренность построить в республике завод по производству молочной продукции с крупной российской компанией «ДМС» и оптово-распределительный центр агрокомплекса с холдингом «Времена года».

«Одним словом, достойно презентовали экономический потенциал и инвестиционную привлекательность нашего региона», – подытожил он.