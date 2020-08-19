В Башкирии подорожали услуги ЖКХ

Башстат подсчитал, насколько увеличилась стоимость ЖКХ в республике. Статистические данные о повышении цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства предоставлены на июль 2020 года.

Тарифы ЖКХ, передали из центра статистики, в июле увеличились в среднем на 2,1%, в то время как по России в среднем на 2,3%. Аналитики также выяснили, что больше всего подорожала горячая вода – на 3,4%, холодная вода – на 3,1%, водоотведение – на 1%.

Эксперты пришли к выводу, что услуга горячего водоснабжения – самая дорогая среди регионов Приволжского федерального округа – 165,18 рублей за кубический метр. Самая низкая цена на нее в Оренбургской области – 115,38 рублей.