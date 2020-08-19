Житель Екатеринбурга погиб на пруду в Башкирии

Медики доставили мужчину в больницу, но ему уже нечем было помочь

В Илишевском районе Башкирии погиб житель Екатеринбурга – он нырнул в пруд в пьяном состоянии. Подробности инцидента, произошедшего днем 18 августа, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По данным собеседника, сотрудники «скорой» забрали 34-летнего мужчину с пруда возле деревни Буралы. Медики доставили его в районную больницу и поставили предварительный диагноз – клиническая смерть. Спасти пострадавшего не удалось, он скончался, не приходя в сознание, спустя 20 минут после госпитализации.

Врачи передали информацию полицейским, и те выяснили, что случилось. В тот день мужчина перебрал с алкоголем и на глазах у очевидцев нырнул в злополучный пруд. Спустя несколько секунд он всплыл в бессознательном состоянии.

Правоохранители передали тело на судебно-медицинскую экспертизу.