Стало известно, кто в Башкирии подвержен высокому риску заражения коронавирусом

Офис - опасное место Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне в беседе с «Комсомолкой» заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина рассказала, в каких случаях риск заражения коронавирусом может резко возрасти. Как оказалось, опасная инфекция может находиться на поверхностях столов, на дверных ручках, на стульях и креслах. Она отмечает, что необходимо постоянно проводить дезинфекцию этих поверхностей и всего помещения, а также проветривать его. Ну, и носить защитные маски.

- Доказано, что на твердой поверхности коронавирус жизнеспособен до 48 часов. Если поверхность не обрабатывать, то если на нее кто-то чихнул, а потом другой провел рукой по этому месту и дотронулся до лица, есть риск заражения, - отметила Галина Пермина.

Исходя из ее слов, наиболее подвержены заражению могут быть работники в офисах, если они не соблюдают все необходимые эпидемиологические нормы и правила.