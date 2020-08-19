Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Спустя два года в Башкирии задержали мужчину, который показывал половой орган 11-летним девочкам

Потерпевшие опознали извращенца
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
КомментироватьОставить комментарий
Извращенца удалось задержать только спустя два года

Извращенца удалось задержать только спустя два года

В башкирском городе Стерлитамаке следователи спустя два года задержали мужчину, который на улице показывал свой половой орган 11-летним девочкам. В региональном СК сообщили, что все случилось в апреле 2018 года вблизи детской игровой площадки. Тогда по данному факту ведомство возбудило уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

Сходу сыщики не смогли установить подозреваемого, но не сдавались. Они проверяли ранее судимых за схожие преступления мужчин, изучали камеры видеонаблюдению, искали и допрашивали очевидцев, составили фоторобот и проверяли сообщения о подозрительных личностях на детских площадках.

«Благодаря грамотным следственно-оперативным мероприятиям личность злоумышленника удалось установить, им оказался 57-летний житель Стерлитамака», – передали в СК. Во время допроса мужчина «раскололся» и сознался в содеянном, а потерпевшие его опознали. Сейчас решается вопрос о том, чтобы оставить извращенца под стражей.

Криминал