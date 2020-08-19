Спустя два года в Башкирии задержали мужчину, который показывал половой орган 11-летним девочкам

Извращенца удалось задержать только спустя два года

В башкирском городе Стерлитамаке следователи спустя два года задержали мужчину, который на улице показывал свой половой орган 11-летним девочкам. В региональном СК сообщили, что все случилось в апреле 2018 года вблизи детской игровой площадки. Тогда по данному факту ведомство возбудило уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера».

Сходу сыщики не смогли установить подозреваемого, но не сдавались. Они проверяли ранее судимых за схожие преступления мужчин, изучали камеры видеонаблюдению, искали и допрашивали очевидцев, составили фоторобот и проверяли сообщения о подозрительных личностях на детских площадках.

«Благодаря грамотным следственно-оперативным мероприятиям личность злоумышленника удалось установить, им оказался 57-летний житель Стерлитамака», – передали в СК. Во время допроса мужчина «раскололся» и сознался в содеянном, а потерпевшие его опознали. Сейчас решается вопрос о том, чтобы оставить извращенца под стражей.