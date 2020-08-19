В школьных линейках на День знаний в Башкирии будут участвовать только три класса

Первый звонок на линейке услышат не все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Министерство образования Башкирии опубликовало методические рекомендации по проведению школьных линеек в День знаний, 1 сентября.

В торжественных линейках «в разное время для каждой параллели» примут участие только три класса – первый, девятый и 11-й. Присутствие школьников из других классов «не допускается», для них очные линейки не проводятся.

«После проведения торжественных линеек обучающиеся […] проходят в школу в закрепленные классные кабинеты для участия во Всероссийском открытом онлайн-уроке, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», – написано в методичке.

После этого классный руководитель проводит классный час об особенностях обучения в школе в 2020 году [подробнее об этом рассказал глава Башкирии].

Для школьников со второго по восьмой и десятый классы – то есть тех, кто 1 сентября остается дома – День знаний организуют в дистанционном формате. Их ожидает:

− «Открытый урок» с главой Башкирии Радием Хабировым (начало в 10.00);

− подключение к Всероссийскому открытому онлайн-уроку, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

− классный час в режиме онлайн об особенностях обучения в школе в 2020 году в дистанционном формате.