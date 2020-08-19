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Стало известно, как в Башкирии будут учиться студенты вузов в условиях пандемии коронавируса

Ясность внес глава республики Радий Хабиров
Владислав КазанцевВладиславКазанцев
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Как минимум первый месяц учебного года большая часть студентов будет обучаться на дистанционке

Как минимум первый месяц учебного года большая часть студентов будет обучаться на дистанционке

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы» рассказал, как в условиях пандемии коронавируса будут учиться студенты вузов. С 1 сентября на дистанционный формат обучения перейдут все, кроме учащихся первого курса бакалавриата и последнего курса магистратуры. Такая система продержится как минимум до 1 октября.

Руководитель республики отметил, что по сравнению со школами, ситуация с университетами «сложнее».

«Она объясняется тем, что это общежития. Представляете, теперь в общежития придут… Мы в пике пандемии два общежития закрывали. Это было для нас проблемой большой, – посетовал Хабиров.

Коллеги, признается глава региона, говорят ему, что у него «уже паранойя на вирус началась». Однако сам Хабиров заявляет, что это не так – «потому что с момента 5 месяцев определенной изоляции, карантина произойдет событие, когда очень много людей придут в закрытые пространства [комнаты в общежитиях]. Мы должны это просто отработать».