Стало известно, когда жители Башкирии смогут вернуться к нормальной жизни после коронавируса

Маски и перчатки жители Башкирии перестанут носить лишь когда эпидобстановка станет благополучной

Накануне пресс-центр «Комсомольской правды-Уфа» посетила заместитель главного санитарного врача Башкирии Галина Пермина. В беседе с «Комсомолкой» она рассказала, когда в регионе будут окончательно сняты все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

- Назвать эпидобстановку нормальной можно будет, когда выздоровеют последние заболевшие и еще пройдет 14 дней. То есть когда за две недели у нас никто не заболеет, тогда мы будем считать, что эпидемиологическая обстановка благополучная, - пояснила Галина Пермина.

Также замруководителя Роспотребнадзора по Башкирии отметила, что переход на третий этап снятия ограничений наступит, когда коэффициент распространения коронавируса будет очень низким. Сейчас он составляет единицу.