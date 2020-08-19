Ребенок расстроен и подавлен: подробности исчезновения молодой матери в Башкирии

Елена ранее уходила и отсутствовала дома по 2-3 дня

Стали известны подробности пропажи 36-летней Елены Зайцевой в Стерлитамаке. Как ранее сообщала «КП – Уфа», женщина пропала 12 августа. С тех пор о ней нет никаких вестей.

Как рассказала «Комсомолке» сестра Елены Дарья, 11 августа вечером Елена была у подруги, которая живет в том же доме, где и сама Елена. В полночь она отправилась домой, но до дома не дошла.

- В соцсети она была в последний раз в 00:15 12 августа была, в день пропажи. Мы не сразу заявили в полицию, поскольку она, бывало, уходила на два-три дня. А тут уже неделя прошла, объявили в розыск, - говорит Дарья.

Дома Елену ждут двое детей – 7-летняя дочь и 14-летний сын, который вчера отметил день рождения без мамы. Со слов родственников, был очень расстроен и подавлен из-за отсутствия матери. Дети Елены находятся под присмотром бабушки и дедушки, супруга у нее нет.

Сейчас поисками женщины занимаются волонтеры организации «Отклик» и полицейские.

Приметы Елены: рост – 158 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в темно-сиреневую куртку, полосатую футболку, светло-синие джинсы и черную обувь.

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией об Елене Зайцевой, просят позвонить по одному из номеров: 89871060601 («Отклик») или 02 (полиция).