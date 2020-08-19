В Башкирии вторую неделю разыскивают без вести пропавшую молодую мать

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Волонтеры поискового отряда «Отклик» в башкирском городе Стерлитамаке начали искать без вести пропавшую Елену Зайцеву. Неделю назад, 12 августа, 36-летняя женщина вышла из дома в неизвестном направлении, после чего перестала выходить на связь. Дома ее ждут двое малолетних детей – мальчик и девочка.

Приметы Елены: рост – 158 см, худощавое телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза.

Была одета в темно-сиреневую куртку, полосатую футболку, светло-синие джинсы и черную обувь.

Всех, кто обладает хоть какой-либо информацией об Елене Зайцевой, просят позвонить по одному из номеров: 89871060601 («Отклик») или 02 (полиция).