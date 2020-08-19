В башкирском медучреждении сотрудник с коронавирусом приступил к работе из-за недостоверной справки

Суд врачом пройдет 27 августа

В Кировском районе Уфы будут судить заведующего терапевтическим отделением одной из поликлиник башкирской столицы. Женщину обвиняют в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно – противоэпидемического благополучия населения.

Как пояснили в пресс-службе суда, врач проявила халатное отношение при выдаче справки с отрицательными результатом анализов на коронавирус. Пациентом при этом тоже был медик. Он прибыл из Таджикистана и проходил обсервацию в санатории «Радуга»

«На основании данной справки пациент уехал на постоянное место жительства в Нефтекамск и приступил к работе в медицинском учреждении, в связи с чем создались условия для распространения инфекции для контактных лиц», – сообщили в суде. При этом, отметили в правоохранительном органе, лабораторные испытания показали, что тест на COVID-19 у медика был положительным.

Судебное разбирательство назначено на 27 августа.