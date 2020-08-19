20-летняя девушка Моргенштерна рассказала, чем зарабатывает на жизнь

Девушка отметила, что ее не обеспечивают ни родители, ни известный возлюбленный.

20-летняя уроженка Уфы Дилара Зинатуллина, девушка популярного рэп-исполнителя Моргенштерна, рассказала, каким образом зарабатывает на жизнь.

Как сообщает «UfaCityNews.ru», девушка отметила, что ее не обеспечивают ни родители, ни известный возлюбленный. Ее заработок – это работа в Интернете. А точнее – вырученные деньги за рекламу в блоге в Инстаграм. У Дилары больше полумиллиона подписчиков, за ее жизнью следят 667 тысяч человек.

«Нет такого, что я беру только люкс-сегмент или только масс-маркет. Нет. Беру то, что нравится, и на что хватает денег», - заявила Динара про покупку одежды.

Однажды она купила платье за 1500 рублей и получила сотни комплиментов от гостей. Образ дополнила сумочка за 100 000 рублей, которую ей подарил Алишер.