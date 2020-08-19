инстаграм Ляйсан Утяшевой

Известная телеведущая и спортсменка из Башкирии Ляйсан Утяшева высказалась о проблеме Куштау – шихана в Ишимбайском районе, который до недавнего времени планировалось отдать под промышленную разработку БСК. В своем инстаграме Утяшева написала, что внимательно следит за ситуацией вокруг горы, «смотрит и читает все репортажи».

«Мы ответственны за решения, принимаемые сегодня, но все эти решения неизбежно отразятся на будущем наших детеи », – отметила телеведущая.

Ляйсан призналась, что «не представляет ситуации», когда она привезет своих детей в Башкирию и будет вынуждена объяснять, что на месте Куштау «был уникальныи красивыи шихан, чудо природы, визитная карточка Башкортостана», «с которого писали картины художники и на фоне которого делали свои фотографии многие семьи».

В заключение Утяшева процитировала писателя Льва Толстова, слова которого «сеи час имеют большее значение и силу, чем столетие назад»:

«Одно из первых и всеми признаваемых условии счастья есть жизнь такая, при которои не нарушена связь человека с природои ».