Число зараженных коронавирусом в Башкирии перевалило за 7,4 тысячи человек

Активно в Башкирии все еще болеют 788 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии по состоянию на утро 19 августа показатель зараженных коронавирусом составил 7402 человека. За минувшие сутки ковид подтвердился у 35 жителей. Об этом сообщили в администрации главы республики.

Число выздоровевших тоже увеличилось – на 23 человека. С начала пандемии с учета после лечения было снято 6587 жителей региона. Активно все еще болеют 788 человек, 115 из них в больницах, а 673 переносят болезнь в легкой форме у себя дома.

Новых летальных случаев от COVID-19 не зафиксировано. От инфекции скончались в Башкирии 27 человек.