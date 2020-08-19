Сбор средств для молодой матери из Уфы, которая больна раком, прекращен

На МРТ в декабре 2019 года была выявлена злокачественная опухоль головного мозга – с этого момента Айсылу делает все, чтобы сохранить свою жизнь ради маленькой дочери.

Стало известно о самочувствии больной раком 30-летней Айсылу Даяновой из Уфы. Как рассказала сама уфимка «КП – Уфа», после лечения в Москве у нее зафиксирована положительная динамика.

- Сейчас я уже дома, каждый день хожу в больницу. Мне назначили новое лечение, новую химиотерапию. Врачи сказали, что есть улучшения, положительная динамика. Эти слова меня очень радуют и дают силы идти дальше против болезни, - говорит Айсылу.

В данный момент молодая мать закрыла сбор средств – неравнодушные люди помогли собрать ту сумму, которая требовалась для лечения Айсылу. Женщина надеется, что открывать сбор средств больше не понадобится. Дочь Айсылу пока все еще находится в деревне у бабушки и очень скучает по маме.

Напомним, «КП – Уфа» рассказывала об Айсылу в начале августа – женщина страдала от головных болей, шума в ушах, а позже – слепотой. На МРТ в декабре 2019 года была выявлена злокачественная опухоль головного мозга – с этого момента Айсылу делает все, чтобы сохранить свою жизнь ради маленькой дочери.