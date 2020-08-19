Квартал вокруг Советской площади в Уфе на выходных будет пешеходным

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В Уфе квартал вокруг Советской площади, которая сейчас находится на реконструкции, в выходные дни будет пешеходным. Об этом 18 августа заявил глава Башкирии Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по городу.

«Мы хотим сделать эту площадь оазисом в историческом центре Уфы, – цитирует руководителя республики его пресс-служба. – Планируем установить специальные выдвижные барьеры и на выходные превращать Советскую площадь и ее ближайшие окрестности в пешеходные территории»

Работы на площади и прилегающей к ней территории находятся в активной фазе. Здесь устраивают технические помещения для будущего фонтана. В сквере перед БГПУ рабочие демонтируют старый тротуар, прокладывают кабели и готовят основание под укладку гранита.