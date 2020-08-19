В Уфе один из лучших лицеев России оказался в аварийном состоянии

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В Уфе 21-й лицей со столетней историей, входящий в число лучших школ России, оказался в аварийном состоянии. Здание, где располагается учебное заведение, представляет опасность для людей. В новом учебном году детям и педагогическому составу придется переехать в соседние школы – №41 и №126.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время рабочей поездки по башкирской столице 18 августа поручил внести лицей в адресную инвестиционную программу и начать модернизацию здания. Ремонт планируется завершить к 100-летнему юбилею заведения – в 2021-2022 годах.