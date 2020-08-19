В Башкирии пьяный водитель без прав устроил тройное ДТП

фото: ГИБДД РБ

Минувшим вечером, 19 августа, в башкирском городе Стерлитамаке произошло тройное ДТП. Среди участников аварии – пьяный водитель без прав. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась на улице Худайбердина, где 27-летний горожанин на вазовской «двенашке» врезался в попутную Kia Sportage, а затем в бортовую «ГАЗель». Водитель отечественной легковушки получил травмы.

«Он не имел водительских прав, кроме того, находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство», – передали в ГИБДД.

18 августа на дорогах Башкирии зафиксировано четыре ДТП, в которых пострадали четыре человека.