Автопробег «Комсомолки» добрался до знаменитого храма с непростой судьбой

"Комсомолка" завершила первый день автопробега посещением храма Фото: Рустем АХУНОВ

Последней на сегодня точкой в маршруте автопробега «Комсомолки» стал Свято-Никольский храм. Он находится в селе Кага Белорецкого района.

Храм был построен на народные пожертвования в 1898 году. Его строили восемь лет, каждая семья принимала участие в его возведении.

Первый камень в основание церкви, которая впоследствии стала называться Никольской, заложил управляющий Кагинским заводом, Иван Татаринов. Через год после завершения строительства Свято-Никольского храма он скончался. В благодарность кагинцы похоронили его в церковном склепе, отдавая ему почести, словно духовному лицу.

Несмотря на внешнее величие внутреннее убранство, церковь нуждается в реконструкции. Батюшка Виталий объяснил, что у храма непростая судьба. После революции святое место превратили в клуб: фрески закрасили эмалью, а свод заколотили досками.

После развала СССР здание пустовало и постепенно разрушалось. Храм вернули Русской православной церкви всего около двадцати лет назад. Теперь здесь снова проводят службы, но чтобы вернуть ему былое величие, нужна реконструкция, сделать которую непросто из-за бюрократии, связанной со статусом памятника архитектуры, который носит церковь.