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Общество

В вузах Башкирии увеличили количество бюджетных мест, чтобы оставить абитуриентов дома

Хабиров заявил, что «наши ребята должны учиться здесь – в родной республике»
Эльвина АпаринаЭльвинаАпарина
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Глава республики отметил, что места уже заняли будущие студенты

Глава республики отметил, что места уже заняли будущие студенты

Количество бюджетных мест в вузах Башкирии в 2020 году увеличили на 11747, заявил Радий Хабиров вечером 18 августа. Известно, что это удалось сделать по самым востребованным направлениям - «Информатике и вычислительной технике» (на 84 места), «Машиностроению» (на 138), «Прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии» (на 72), «Средствам массовой информации» (на 124), «Образованию и педагогическим наукам» (на 182).

Глава республики отметил, что места уже заняли будущие студенты. Планы у властей большие – на следующий год количество бюджетных мест увеличат еще.

- Доведем их до 13785 мест. Наши ребята должны учиться здесь – в родной республике. Одновременно движемся в направлении увеличения рабочих мест, чтобы будущие специалисты остались в Башкортостане, дома, - написал Хабиров.

Образование