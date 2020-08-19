До нового года в Уфе перекроют часть улицы Комсомольской

Отметим, что полное завершениеработ на Комсомольской запланировано на конец 2021 года.

Ремонт улицы Комсомольской доставил горожанам немало хлопот. Однако он продолжается – на сайте мэрии опубликована информация о перекрытии части улицы с 18 августа 2020 года до нового года, до 31 декабря 2020.

Так, будет закрыт участок от улицы Шафиева до улицы Лесотехникума по четырем полосам. Также будет закрыто движение автотранспорта правого поворота на ТРЦ «Июнь» по улице Комсомольской.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности движения при производстве дорожных работ, сообщили в администрации.

По словам строителей, эти меры вынужденные и необходимые, так как дорога строится заново со всеми инженерными коммуникациями.

Отметим, что полное завершение работ на Комсомольской запланировано на конец 2021 года.