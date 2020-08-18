Цена на проездах в автобусах Уфы вырастет до 28 рублей

По карте «Алга» цена осталась на том же уровне – 20 рублей. Фото: Рустем АХУНОВ

Цена на проезд в автобусе в столице Башкирии снова возрастет. Накануне Госкомитет по тарифам утвердил предельные максимальные цены. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Так, согласно документу, проезд по единой транспортной карте будет стоить 23 рубля, при оплате банковской картой или наличными – 28 рублей.

По карте «Алга» цена осталась на том же уровне – 20 рублей.

Проезд пассажиров и провоз одного места багажа в автобусах, работающих в полуэкспрессном (скором) и экспрессном режимах движения, составляет 34 рубля.

Указанные цены будут действовать до 31 декабря 2020 года.