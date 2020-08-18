В Башкирии женщина пырнула любовника ножом в живот

Раненого на скорой доставили в больницу

В Бакалинском районе Башкирии застолье влюбленной пары переросло в поножовщину. Инцидент произошел вечером 15 августа.

По данным собственного источника «КП-Уфа», в тот вечер «скорая» доставила в районную ЦРБ раненого 47-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Ему диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. Медики передали информацию о пациенте полицейским. Следственно-оперативная группа выехала разбираться в обстоятельствах происшествия.

Правоохранители выяснили, что ранение мужчине нанесла его 40-летняя любовница. При задержании она тоже была пьяна. Женщину доставили в отдел МВД, где она дала признательные показания. Ранее подозреваемая уже представала перед судом – по «наркотической» статье, за все то же «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и за неуплату средств на содержание детей. Задержанную на время следственных действий оставили под стражей.