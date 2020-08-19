У жителя Башкирии угнали машину после двух дней поездок под угрозой пистолета

Предполагаемый угонщик находился в федеральном розыске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии произошла какая-то невероятная история с угоном машины у 57-летнего жителя села Чекмагуш. В течение двух дней он под угрозой пистолета возил злоумышленника по республике и заехал даже в Татарстан, а затем его вышвырнули из собственного авто.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, потерпевший обратился в дежурную часть столичной полиции днем 15 августа. Он сообщил, что за два дня до этого возле родного села к нему подошел некто по имени Радим. Незнакомец стал угрожать ему предметом, похожим на пистолет, и потребовал проехаться на личном авто потерпевшего – Ладе Гранта – до села Актаныш республики Татарстан. На этом населенном пункте поездка злоумышленника и его жертвы не закончилась. Они также посетили город Дюртюли и село Верхнеяркеево.

Вояж закончился в Уфе, где преступник выставил мужчину из салона его собственной машины и скрылся восвояси, не дав забрать собственные вещи. В салоне у владельца машины остался телефон, кошелек и личные документы.

По неизвестной пока причине правоохранители практически сразу предположили, что угонщиком мог быть 32-летний житель Дюртюлинского района. Ранее он был судим за кражу и 11 августа находится в федеральном розыске за мошенничество.