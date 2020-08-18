Стало известно, где в Башкирии наибольшее и наименьшее число зараженных коронавирусом

Меньше всего зараженных в Бурзянском районе, а больше всего - в Уфе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минздрав Башкирии обновил статистику по коронавирусу на территории республики.

Наибольшее число случаев COVID-19 было подтверждено в Уфе (2882), Нефтекамске (521), Белебеевском районе (322), Стерлитамаке (309), Туймазинском районе (305), Салавате (268), Уфимском районе (211), Октябрьском (172) и Кумертау (160).

Минимальное число инфицированных наблюдается в Дуванском (10), Белокатайском (9), Кигинском (6), Зилаирском (3) районах, а также в Межгоре (3). Самый «чистый» по COVID-19 район – Бурзянский, там с начала пандемии зафиксировано всего два носителя коронавируса.

По состоянию на 13:00 18 августа в Башкирии заразилось 7367 человек (+30 за сутки) и выздоровело 6564 (+51). На данный момент активно коронавирусом болеют 776 человек, 111 из них лежат в больницах. Жертвами инфекции за все время стало 27 жителей региона.