Родственники разбившейся на трассе в Башкирии молодой семьи ищут очевидцев аварии

Запчасти машины, куски салона были разбросаны по всей дороге.

Родственники семьи Мустафиных Арсена и Аурики, которые разбились 9 августа 2020 года в ДТП в Туймазинском районе Башкирии, разыскивают очевидцев.

Напомним, что авария случилась в пятом часу дня на 47 км автодороги Белебей -Николаевка-Туймазы-Бакалы столкнулись «Kia Riо», которым управлял 22-летний житель Туймазов, и встречный грузовик «Scania», за рулем которого находился 52-летний местный житель. К сожалению, в ДТП погиб водитель легковушки. Удар был такой силы, что иномарку разорвало на несколько частей. Запчасти машины, куски салона были разбросаны по всей дороге.

Разбившимися в аварии оказались 22-летние супруги – Арсен погиб на месте, а Аурика чудом выжила. Известно, что девушка находится в положении. Также у супругов растет еще годовалый сын.

Для того, чтобы разобраться в обстоятельствах аварии, нужны очевидцы. Если вы видели, как случилась авария, или ваш регистратор запечатлел момент происшествия, просьба связаться с родными по телефонам: 8(927)6360954 – Радик, 8(927)3396689 – Лилия.