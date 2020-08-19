Пропавшего в Башкирии солдата-контрактника нашли мертвым

Ульфата искали неравнодушные сельчане с лодками

Пропавший 13 августа в Бурзянском районе Башкирии 20-летний Ульфат А. найден мертвым. Печальные новости «КП – Уфа» сообщили его родственники. Солдата-контрактника, который приехал в отпуск в родной дом, нашли в воде.

- Ульфат погиб. Сейчас едем в морг, - сообщил корреспонденту родственник.

Напомним, что Ульфата искали в реке Белой в районе Каповой пещеры. 13 августа он с отцом отправился к реке, зашел в воду и не вышел. Ульфата искали неравнодушные сельчане с лодками. К сожалению, чуда не произошло. Домой с армии он приехал на два месяца, и должен был уехать в октябре.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибшего.